CdS - Maksimovic innamorato di Napoli, ma rinnovo si è arenato: troppa distanza sulle cifre (Di giovedì 17 settembre 2020) Nikola Maksimovic è innamorato di Napoli e avrebbe il desiderio di continuare a vestire la maglia azzurra, ma la trattativa per il suo rinnovo di contratto, si è improvvisamente arenata. Leggi su tuttonapoli (Di giovedì 17 settembre 2020) Nikoladie avrebbe il desiderio di continuare a vestire la maglia azzurra, ma la trattativa per il suodi contratto, si è improvvisamente arenata.

MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: Napoli, sono già stati spesi 164 milioni, priorità alle cessioni, se parte Koulibaly, in difesa può sost… - calciomercato_m : MERCATO - CdS: Napoli, sono già stati spesi 164 milioni, priorità alle cessioni, se parte Koulibaly, in difesa può… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili CdS – Maksimovic, il rinnovo torna possibilità concreta: la situaz… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: Napoli, sono già stati spesi 164 milioni, priorità alle cessioni, se parte Koulibaly, in difesa può sost… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: Napoli, sono già stati spesi 164 milioni, priorità alle cessioni, se parte Koulibaly, in difesa può sost… -