Castrovilli come Antognoni: Fiorentina da "10 e lode" (Di giovedì 17 settembre 2020) FIRENZE - Giancarlo Antognoni glielo aveva augurato in diverse occasioni, di prendersi la 10 sulle spalle . 'Chi potrebbe essere un mio erede ? Forse Castrovilli ' disse lo scorso aprile, in occasione ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 settembre 2020) FIRENZE - Giancarloglielo aveva augurato in diverse occasioni, di prendersi la 10 sulle spalle . 'Chi potrebbe essere un mio erede ? Forse' disse lo scorso aprile, in occasione ...

sportli26181512 : Castrovilli come Antognoni: #Fiorentina da '10 e lode': La bandiera viola gli aveva augurato di prendere la sua mag… - LelliAlessandro : @MetalMetthiu78 Si perché come tutti i tifosi hai la memoria corta! Continuate a nominare i soliti bolatti masuch… - milanvoice_ACM : RT @LGWsport: Come anticipato il mese scorso, Gaetano Castrovilli rimane alla #Fiorentina. Questa per me è stata facile. - LGWsport : Come anticipato il mese scorso, Gaetano Castrovilli rimane alla #Fiorentina. Questa per me è stata facile. - CoccodrilliViol : Castro, mi raccomando, onora quella maglia come chi l'ha indossata prima di te #Castrovilli #Antognoni #RuiCosta… -