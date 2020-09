Castrazione chimica per chi violenta i bambini: la Nigeria approva la legge (Di giovedì 17 settembre 2020) La Nigeria approva la Castrazione chimica per chi violenta i bambini di età inferiore ai 14 anni. La svolta arriva dallo stato di Kaduna: il governatore firmerà il provvedimento per tramutarlo in legge Castrazione chimica per chi ha violentato bambini di età inferiore ai 14 anni: è la decisione dello Stato di Kaduna, in Nigeria. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 settembre 2020) Lalaper chidi età inferiore ai 14 anni. La svolta arriva dallo stato di Kaduna: il governatore firmerà il provvedimento per tramutarlo inper chi hatodi età inferiore ai 14 anni: è la decisione dello Stato di Kaduna, in. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Castrazione chimica La Nigeria approva la castrazione chimica per chi violenta i bambini greenMe.it World Agri-Tech, la carica delle startup agro

Durante il World Agri-Tech Innovation Summit, che quest'anno si è tenuto in modalità virtuale a causa dell'emergenza coronavirus, sono state molte le startup che hanno presentato prodotti e idee innov ...

Castrazione chimica per chi ha violentato bambini di età inferiore ai 14 anni: è la decisione dello Stato di Kaduna, in Nigeria. Qui, il governatore Nasir Ahmad el-Rufai, che già in precedenza aveva s ...

In Pakistan, la criminalità è in aumento e nell’ultimo anno, sono cresciuti anche gli stupri e la violenza sulle donne. Per questo, il primo ministro Imran Khan vorrebbe la castrazione chimica per chi ...

