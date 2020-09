Castel Volturno | volontari in azione per la pulizia della spiaggia

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – È ormai noto il lavoro dei“La ViaFelicità”, che si muovono continuamente per migliorare le condizioni ambientali, per quanto riguarda il degrado. Le iniziative deisono state ispirate dal filosofo e scrittore L. Ron Hubbard che nella guida al buon senso La ViaFelicità, fa spesso appello al rispetto ambientale, invitandole a dare il buon esempio e ad aver cura del pianeta. Dato che il nostro benessere è legato alle azioni degli altri, diventa vitale promuovere i benefici di una buona condotta. “Rispetta e proteggi il tuo ambiente”: questo è uno dei messaggi che ivogliono diffondere nella ...

