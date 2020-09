Castaman: 'Terapia genica per guarire emofilia possibile entro 2 anni' (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos Salute) - "Non siamo lontani dalla registrazione della Terapia genica per l'emofilia da parte dell'Agenzia europea del farmaco. entro due anni potremmo avere una cura genetica disponibile che significa, teoricamente, guarire dalla malattia o, almeno, ridurre drasticamente l'impatto del rischio clinico". Lo ha detto Giancarlo Castaman, direttore del Centro malattie emorragiche e della coagulazione dell'azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze, nel corso dell'evento organizzato - oggi al Palazzo dell'informazione del Gruppo Adnkronos a Roma - dalla Federazione delle associazioni emofilici (Fedemo), in occasione della Giornata mondiale dell'emofilia, normalmente celebrata in tutto il mondo il 17 aprile, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos Salute) - "Non siamo lontani dalla registrazione dellaper l'da parte dell'Agenzia europea del farmaco.duepotremmo avere una cura genetica disponibile che significa, teoricamente,dalla malattia o, almeno, ridurre drasticamente l'impatto del rischio clinico". Lo ha detto Giancarlo, direttore del Cmalattie emorragiche e della coagulazione dell'azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze, nel corso dell'evento organizzato - oggi al Palazzo dell'informazione del Gruppo Adnkronos a Roma - dalla Federazione delle associazioni emofilici (Fedemo), in occasione della Giornata mondiale dell', normalmente celebrata in tutto il mondo il 17 aprile, ...

FedEmo_Giovani : RT @Adnkronos: Castaman: 'Terapia genica per guarire emofilia possibile entro 2 anni' - TV7Benevento : Castaman: 'Terapia genica per guarire emofilia possibile entro 2 anni'... - PoentaSchie : RT @Adnkronos: Castaman: 'Terapia genica per guarire emofilia possibile entro 2 anni' - Adnkronos : Castaman: 'Terapia genica per guarire emofilia possibile entro 2 anni' -

Ultime Notizie dalla rete : Castaman Terapia Castaman: 'Terapia genica per guarire emofilia possibile entro 2 anni' Adnkronos Castaman: 'Terapia genica per guarire emofilia possibile entro 2 anni'

Roma, 17 set. (Adnkronos Salute) - "Non siamo lontani dalla registrazione della terapia genica per l'emofilia da parte dell'Agenzia europea del farmaco. Entro due anni potremmo avere una cura genetica ...

Emofilia, la terapia deve essere su misura

Forme diverse della malattia. Profili diversi dei pazienti. E caratteristiche diverse dei farmaci. Fattori da tenere in considerazione per assicurare a ciascuna persona la cura più giusta, efficace e ...

Roma, 17 set. (Adnkronos Salute) - "Non siamo lontani dalla registrazione della terapia genica per l'emofilia da parte dell'Agenzia europea del farmaco. Entro due anni potremmo avere una cura genetica ...Forme diverse della malattia. Profili diversi dei pazienti. E caratteristiche diverse dei farmaci. Fattori da tenere in considerazione per assicurare a ciascuna persona la cura più giusta, efficace e ...