Cast e personaggi di Ratched, dal 18 settembre su Netflix la storia di un “angelo misericordioso” immaginata da Ryan Murphy (Di giovedì 17 settembre 2020) Gli appassionati di cinema amano odiarla in Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo, ma per Ryan Murphy è qualcosa in più di un’icona del male e in Ratched – su Netflix dal 18 settembre – prova a ricostruirne le origini creandovi attorno un mondo patinato ma ugualmente inquietante. L’infermiera Ratched, nata dalla penna di Ken Kesey e interpretata da Louise Fletcher nel film diretto da Miloš Forman, prende il volto di Sarah Paulson nella nuova serie sviluppata da Ryan Murphy e Ian Brennan da un’idea di Evan Romansky. La Ratched di Netflix – di cui abbiamo già proposto una recensione entusiasta, ma senza spoiler – prende le mosse nel 1947, quando ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Gli appassionati di cinema amano odiarla in Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo, ma perè qualcosa in più di un’icona del male e in– sudal 18– prova a ricostruirne le origini creandovi attorno un mondo patinato ma ugualmente inquietante. L’infermiera, nata dalla penna di Ken Kesey e interpretata da Louise Fletcher nel film diretto da Miloš Forman, prende il volto di Sarah Paulson nella nuova serie sviluppata dae Ian Brennan da un’idea di Evan Romansky. Ladi– di cui abbiamo già proposto una recensione entusiasta, ma senza spoiler – prende le mosse nel 1947, quando ...

