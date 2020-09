Carolyn Smith ha perso 12 chili | la trasformazione

Leggi su blogo

(Di giovedì 17 settembre 2020) Un dimagrimento repentino quello di, ballerina e giurata di Ballando Con Le Stelle che proprio al debutto della nuova edizione del format ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista al settimanale Oggi. La maestra di ballo ha deciso di rimettersi in forma durante il lock-down, periodo psicologicamente tosto per lei visto che ha dovuto viverlo continuando ad affrontare anche le cure chemioterapiche contro il tumore al seno.Secondo quando riportato dal settimanale Oggi,avrebbe così deciso di sfruttare il tempo libero nel corso della quarantena per rimettersi in forma, ricominciando a mangiare sano e ad orari prestabiliti, vivendo conseguentemente una vita molto meno frenetica del solito al contrario di quanto avveniva per lei in passato dove la stessa maestra di ballo ha raccontato dovesse spesso ...