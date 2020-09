Carlo Sibilia, sottosegretario al ministero dell’Interno, è stato rinviato a giudizio per vilipendio nei confronti dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (Di giovedì 17 settembre 2020) Carlo Sibilia, parlamentare del Movimento 5 Stelle e sottosegretario al ministero dell’Interno, è stato rinviato a giudizio per vilipendio nei confronti dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La vicenda risale al 2014, quando l’allora presidente della Repubblica Napolitano depose la Leggi su ilpost (Di giovedì 17 settembre 2020), parlamentare del Movimento 5 Stelle ealdell’Interno, èperneidell’ex. La vicenda risale al 2014, quando l’alloradepose la

Pillepa09822286 : RT @ilpost: Carlo Sibilia, sottosegretario al ministero dell’Interno, è stato rinviato a giudizio per vilipendio nei confronti dell’ex pres… - arcanodavvero : RT @ilpost: Carlo Sibilia, sottosegretario al ministero dell’Interno, è stato rinviato a giudizio per vilipendio nei confronti dell’ex pres… - Abocconetti : RT @ilpost: Carlo Sibilia, sottosegretario al ministero dell’Interno, è stato rinviato a giudizio per vilipendio nei confronti dell’ex pres… - ilpost : Carlo Sibilia, sottosegretario al ministero dell’Interno, è stato rinviato a giudizio per vilipendio nei confronti… - kostasusi : RT @tagadala7: #Tagada?? Carlo #Sibilia, Roberto #Maroni, Rosy #Bindi, Luciano #Fontana, Nicola #Lagioia e Melissa #Panarello: questi i nost… -