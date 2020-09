Carlo Sibilia a processo per vilipendio a Napolitano, la difesa del sottosegretario M5s: “Fu una critica politica” (Di giovedì 17 settembre 2020) vilipendio nei confronti dell’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano: con questa accusa il sottosegretario dell’Interno M5s, Carlo Sibilia, è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma. Il processo è stato fissato al prossimo 16 dicembre davanti al giudice monocratico. “Era una critica politica“, è la difesa del legale di Sibilia. I fatti risalgono all’ottobre 2014 quando Sibilia, all’epoca deputato del M5s, pubblicò un tweet riferendosi alla testimonianza che il presidente Napolitano ha poi reso nel processo sulla trattativa Stato-Mafia. “Perché secondo voi impediscono agli scagnozzi Riina e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020)nei confronti dell’allora presidente della Repubblica, Giorgio: con questa accusa ildell’Interno M5s,, è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma. Ilè stato fissato al prossimo 16 dicembre davanti al giudice monocratico. “Era unapolitica“, è ladel legale di. I fatti risalgono all’ottobre 2014 quando, all’epoca deputato del M5s, pubblicò un tweet riferendosi alla testimonianza che il presidenteha poi reso nelsulla trattativa Stato-Mafia. “Perché secondo voi impediscono agli scagnozzi Riina e ...

