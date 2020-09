Carabinieri arrestati a Piacenza, indagato anche l’ex comandante provinciale (Di giovedì 17 settembre 2020) Carabinieri arrestati a Piacenza, indagato anche l’ex comandante provinciale. Il colonnello Corrado Scattarretico è tra gli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla caserma Levante di Piacenza. L’alto ufficiale dell’Arma è stato convocato oggi in Procura e ascoltato per quasi due ore dal sostituto procuratore Matteo Centini e dal capo della procura Grazia Pradella. L’accusa a carico di Scattarretico sarebbe quella di favoreggiamento nei confronti dei suoi sottoposti. C’è anche l’ex comandante provinciale dei Carabinieri di Piacenza, Il colonnello Corrado Scattarretico, tra gli ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 17 settembre 2020)l’ex. Il colonnello Corrado Scattarretico è tra gli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla caserma Levante di. L’alto ufficiale dell’Arma è stato convocato oggi in Procura e ascoltato per quasi due ore dal sostituto procuratore Matteo Centini e dal capo della procura Grazia Pradella. L’accusa a carico di Scattarretico sarebbe quella di favoreggiamento nei confronti dei suoi sottoposti. C’èl’exdeidi, Il colonnello Corrado Scattarretico, tra gli ...

fanpage : Il colonnello Corrado Scattarretico è tra gli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla caserma Levante di #Piacenza - amelyre : RT @massimovitturi: Arrestati dai @_Carabinieri_ forestali mentre compravano 127 uccelli da usare come richiami illegali per la caccia, pag… - adorno_maiani : @chilhavistorai3 Io lo dico e lo ripeto I carabinieri NON sono idonei a svolgere la polizia giudiziaria. Troppi sca… - dalsata : Latina: estorsione, riciclaggio e corruzione. Fra gli arrestati anche il colonnello Alessandro Sessa - libellula58 : RT @tweetnewsit: Nelle foto sui social ostentano ricchezza e lusso, Suv da 70mila euro e vacanze in barca a Palmarola, ma per lo Stato sono… -