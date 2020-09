Capello: «Ho visto un Milan diverso. Tonali ha grande personalità» (Di giovedì 17 settembre 2020) Fabio Capello, ex allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Libero per parlare del momento dei rossoneri Fabio Capello, ex allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Libero per parlare del momento dei rossoneri: «Sono andato a vedere la partita contro il Monza, ho ammirato un gruppo che ormai ha memorizzato tutto quello che gli chiede Pioli. Contro lo Shamrock bisognerà approcciare la partita con la massima serietà, senza sottovalutare gli irlandesi». IBRAHIMOVIC – «Lo feci prendere alla Juve dall’Ajax, l’ho seguito con affetto in tutta la sua carriera. Sono contento di vedere che abbia raggiunto quei vertici internazionali per il suo talento e la sua disponibilità. Alla soglia dei 39 gioca in modo diverso: punta ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Fabio, ex allenatore del, è intervenuto ai microfoni di Libero per parlare del momento dei rossoneri Fabio, ex allenatore del, è intervenuto ai microfoni di Libero per parlare del momento dei rossoneri: «Sono andato a vedere la partita contro il Monza, ho ammirato un gruppo che ormai ha memorizzato tutto quello che gli chiede Pioli. Contro lo Shamrock bisognerà approcciare la partita con la massima serietà, senza sottovalutare gli irlandesi». IBRAHIMOVIC – «Lo feci prendere alla Juve dall’Ajax, l’ho seguito con affetto in tutta la sua carriera. Sono contento di vedere che abbia raggiunto quei vertici internazionali per il suo talento e la sua disponibilità. Alla soglia dei 39 gioca in modo: punta ...

