Canoa | Europei Praga 2020 | al via 20 nazioni | c’è anche l’Italia

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tutto pronto aper l’edizionedeglidi, di scena in Repubblica Ceca dal 18 al 20 settembre per gli specialisti dell’acqua mossa. Si tratta dell’unico appuntamento per le categorie senior di una stagione davvero travagliata, come dimostra il fatto che solo ventiprenderanno parte alla manifestazione continentale. Germania, Russia, Gran Bretagna e Slovacchia hanno infatti deciso di non partecipare dopo aver valutato troppo pericolosa la situazione epidemiologica. Questo invece l’elenco dellepartecipanti, che includel’Italia: Andorra, Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Spagna, Estonia, Francia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Macedonia del nord, Olanda, Polonia, Portogallo, ...