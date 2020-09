Campi di internamento per uiguri, la Cina si difende: “Milioni di lavoratori hanno beneficiato della rieducazione” (Di giovedì 17 settembre 2020) La Cina li chiama “Campi di rieducazione”, per molti – stando a diverse testimonianze raccolte nel corso degli anni – sono dei veri e propri Campi di concentramento: stiamo parlando dei centri presenti nella regione dello Xinjiang nella Cina nord-occidentale. Quello che accade in questa regione è da tempo oggetto di controversie. Abitata in maggioranza dall’etnia uigura, una popolazione di lingua turcofona e di religione musulmana, qui sono presenti Campi di internamento dove – secondo le denunce di attivisti, politici e uomini delle istituzioni – milioni di uiguri vengono rinchiusi e sottoposti ad abusi e torture. Una situazione denunciata anche da Amnesty International, secondo cui, si stima che oltre un milione di ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 settembre 2020) Lali chiama “di rieducazione”, per molti – stando a diverse testimonianze raccolte nel corso degli anni – sono dei veri e propridi concentramento: stiamo parlando dei centri presenti nella regione dello Xinjiang nellanord-occidentale. Quello che accade in questa regione è da tempo oggetto di controversie. Abitata in maggioranza dall’etnia uigura, una popolazione di lingua turcofona e di religione musulmana, qui sono presentididove – secondo le denunce di attivisti, politici e uomini delle istituzioni – milioni divengono rinchiusi e sottoposti ad abusi e torture. Una situazione denunciata anche da Amnesty International, secondo cui, si stima che oltre un milione di ...

clematis70 : @Code2Works @nino_giovanni @nadiarizzo1210 è uno dei campi, non l'unico, di internamento che i fascisti costruirono… - 1950Elda : RT @CosedaMondo: @SilviaCesaro1 @Efrem444 @ivocamic Fase 2: - #vaccinazione e marchiatura digitale #microchip - caccia ai '#malati', '#asin… - CosedaMondo : @SilviaCesaro1 @Efrem444 @ivocamic Fase 2: - #vaccinazione e marchiatura digitale #microchip - caccia ai '#malati',… - SurrexitVere : RT @AsiaNewsIT: Pechino mente: almeno tre campi di internamento in funzione nello Xinjiang - felipemissao1 : Pechino mente: almeno tre campi di internamento in funzione nello Xinjiang -

Ultime Notizie dalla rete : Campi internamento CINA Pechino mente: almeno tre campi di internamento in funzione nello Xinjiang AsiaNews Renato Risaliti, il cordoglio dell'Istituto storico della Resistenza

È con grande dispiacere che annunciamo la perdita dello storico Renato Risaliti, uomo di grande spesso culturale e intellettuale, già socio dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia. Era nato ...

Bis di riconoscimenti letterari per la scrittrice ragusana Marinella Tumino

La scrittrice Marinella Tumino, insegnante di materie letterarie presso un istituto tecnico di Ragusa, ha ricevuto due importanti riconoscimenti letterari lo scorso 12 settembre. A Napoli ha ritirato ...

Un detective durante il nazismo

È un detective privato di stampo chandleriano (tosto e sentimentale) nella Berlino nazionalsocialista. Vive all'inferno, eppure ripara torti, protegge i deboli dai forti, abbraccia soltanto le buone c ...

È con grande dispiacere che annunciamo la perdita dello storico Renato Risaliti, uomo di grande spesso culturale e intellettuale, già socio dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia. Era nato ...La scrittrice Marinella Tumino, insegnante di materie letterarie presso un istituto tecnico di Ragusa, ha ricevuto due importanti riconoscimenti letterari lo scorso 12 settembre. A Napoli ha ritirato ...È un detective privato di stampo chandleriano (tosto e sentimentale) nella Berlino nazionalsocialista. Vive all'inferno, eppure ripara torti, protegge i deboli dai forti, abbraccia soltanto le buone c ...