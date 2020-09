Campania, De Luca: “Abbiamo acquistato 4 milioni di vaccini antinfluenzali, siamo primi in Italia” (Di giovedì 17 settembre 2020) La Regione Campania continua ad essere una delle Regioni con il maggior numero di contagiati nelle ultime settimane. La situazione non è delle migliori anche se il grande aumento c’è stato anche perché ora l’obiettivo è quello di ricercare i nuovi positivi il prima possibile. Nonostante ciò, la Campania è stata la prima regione per decisioni … L'articolo Campania, De Luca: “Abbiamo acquistato 4 milioni di vaccini antinfluenzali, siamo primi in Italia” Leggi su dailynews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) La Regionecontinua ad essere una delle Regioni con il maggior numero di contagiati nelle ultime settimane. La situazione non è delle migliori anche se il grande aumento c’è stato anche perché ora l’obiettivo è quello di ricercare i nuovi positivi il prima possibile. Nonostante ciò, laè stata la prima regione per decisioni … L'articolo, De: “Abbiamodiin Italia”

