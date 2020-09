Campania, Ciarambino (M5S): “Impresentabili? Lo avevamo previsto” (Di giovedì 17 settembre 2020) Video Donato De Sena – inviato a Napoli “Impresentabili? Lo avevamo previsto”. Lo ha detto Valeria Ciarambino, la candidata per il M5S in Campania, ai microfoni di TPI a margine dell’evento in Piazza Carità a Napoli per la chiusura della campagna elettorale per le regionali. Il riferimento è alla lista dei candidati impresentabili pubblicata oggi – giovedì 17 settembre – dalla Commissione parlamentare antimafia dopo la consueta analisi delle liste elettorali nelle 7 Regioni chiamate alle urne nel prossimo weekend. I problemi si concentrano in tre Regioni: la Puglia, la Campania e la Valle d’Aosta con un totale 13 candidati che non hanno superato l’esame posto in essere dalla Commissione e dal suo presidente, Nicola Morra. Gli ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 settembre 2020) Video Donato De Sena – inviato a Napoli “Impresentabili? Loprevisto”. Lo ha detto Valeria, la candidata per il M5S in, ai microfoni di TPI a margine dell’evento in Piazza Carità a Napoli per la chiusura della campagna elettorale per le regionali. Il riferimento è alla lista dei candidati impresentabili pubblicata oggi – giovedì 17 settembre – dalla Commissione parlamentare antimafia dopo la consueta analisi delle liste elettorali nelle 7 Regioni chiamate alle urne nel prossimo weekend. I problemi si concentrano in tre Regioni: la Puglia, lae la Valle d’Aosta con un totale 13 candidati che non hanno superato l’esame posto in essere dalla Commissione e dal suo presidente, Nicola Morra. Gli ...

CatalfoNunzia : Ieri sono stata in Campania per sostenere la candidata alla presidenza della Regione del @Mov5Stelle,… - CatalfoNunzia : Oggi, mercoledì #9settembre, sarò in provincia di Napoli per alcuni incontri con la cittadinanza insieme alla candi… - demian_yexil : RT @Raffael31870221: Sono CAMPANA salvate la CAMPANIA ?? @val_ciarambino PRESIDENTE ??? E POI #sapevatelo ?????? - francotaratufo2 : RT @Raffael31870221: Sono CAMPANA salvate la CAMPANIA ?? @val_ciarambino PRESIDENTE ??? E POI #sapevatelo ?????? - sologiuma : RT @Raffael31870221: Sono CAMPANA salvate la CAMPANIA ?? @val_ciarambino PRESIDENTE ??? E POI #sapevatelo ?????? -