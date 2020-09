Campania, allarme coronavirus: è la seconda regione per rapporto positivi/tamponi (Di giovedì 17 settembre 2020) Anche oggi i numeri della Campania, relativi al coronavirus, sono preoccupanti. In giornata sono stati registrati 195 nuovi positivi su 8.473 tamponi effettuati. Tre le persone decedute, che portano il totale a 455. La regione che ha fatto registrare il maggior incremento di positivi è la Lombardia con 281. Tuttavia, la Campania è seconda anche nel rapporto tra positivi e tamponi effettuati. Il 2,3% infatti è risultato affetto da coronavirus. Una percentuale molto alta, che soltanto la Sardegna ha ancora maggiore col 2,6%. Tutte sotto al 2% le altre principali regioni come Lombardia (1,2%), Lazio (1,9%), Veneto (0,9%), Piemonte (1,4%), Sicilia (1,7%), ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 settembre 2020) Anche oggi i numeri della, relativi al, sono preoccupanti. In giornata sono stati registrati 195 nuovisu 8.473effettuati. Tre le persone decedute, che portano il totale a 455. Lache ha fatto registrare il maggior incremento diè la Lombardia con 281. Tuttavia, laanche neltraeffettuati. Il 2,3% infatti è risultato affetto da. Una percentuale molto alta, che soltanto la Sardegna ha ancora maggiore col 2,6%. Tutte sotto al 2% le altre principali regioni come Lombardia (1,2%), Lazio (1,9%), Veneto (0,9%), Piemonte (1,4%), Sicilia (1,7%), ...

napolista : Campania, allarme coronavirus: è la seconda regione per rapporto positivi/tamponi Il 2,3% dei tamponi ha dato esito… - Scisciano : Campania, Scuola. Delizia (Ordine Periti Industriali):”Necessarie verifiche su graduatorie GPS per cattedre scienze… - Notiziedi_it : Scuola, allarme in Campania: 22mila alunni senz'aula, cercansi banchi e sedie - infoitinterno : Scuola, allarme in Campania: 22mila alunni senz'aula, cercansi banchi e sedie - ottopagine : Allarme rosso per i roghi in Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Campania allarme Scuola, allarme in Campania: 22mila alunni senz'aula, cercansi banchi e sedie Il Mattino Boscoreale, tra ambiente e sicurezza: il programma di Maria De Martino (Fdi)

Ambiente e sicurezza. Sono questi i punti cardine della campagna elettorale di Maria De Martino, candidata alle regionali con Fratelli d’Italia. L’esponente di Boscoreale è supportata da Domenico Nesc ...

Il gioco d’azzardo in Italia: il trend di mercato

Nel 2018 la spesa è stata di 106,8 miliardi di euro. Stiamo parlando del gioco d’azzardo in Italia, un settore che di anno in anno registra risultati sempre più positivi. Il dato impressiona ancora di ...

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 17 settembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 17 settembre 2020. È di 41.413 ...

Ambiente e sicurezza. Sono questi i punti cardine della campagna elettorale di Maria De Martino, candidata alle regionali con Fratelli d’Italia. L’esponente di Boscoreale è supportata da Domenico Nesc ...Nel 2018 la spesa è stata di 106,8 miliardi di euro. Stiamo parlando del gioco d’azzardo in Italia, un settore che di anno in anno registra risultati sempre più positivi. Il dato impressiona ancora di ...Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 17 settembre 2020. È di 41.413 ...