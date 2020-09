Cambia la programmazione di Chicago Med 4 che torna su Italia1 con 4 episodi: anticipazioni 17 e 24 settembre (Di giovedì 17 settembre 2020) Cambia la programmazione di Chicago Med 4 su Italia1. Fino a qualche giorno fa i fan facevano i conti con ben tre episodi a serata, tranne una piccola pausa per via del calcio, ma da oggi sembra che ad attenderli troveranno una mini maratona. Mediaset accelera i tempi e prova a chiudere presto la pratica con il medical drama firmato da Dick Wolf piazzando ben 4 episodi ogni giovedì, salvo ulteriori Cambiamenti, anticipando così il finale al prossimo 1 ottobre. Ma cosa vedremo questa sera? L’appuntamento è fissato come sempre intorno alle 21.15 circa con il primo dei quattro episodi in onda e, in particolare, il numero 11 dal titolo “Di chi ti puoi fidare” in cui Ethan sventa un furto ai danni di un veterano. La ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 settembre 2020)ladiMed 4 su. Fino a qualche giorno fa i fan facevano i conti con ben trea serata, tranne una piccola pausa per via del calcio, ma da oggi sembra che ad attenderli troveranno una mini maratona. Mediaset accelera i tempi e prova a chiudere presto la pratica con il medical drama firmato da Dick Wolf piazzando ben 4ogni giovedì, salvo ulteriorimenti, anticipando così il finale al prossimo 1 ottobre. Ma cosa vedremo questa sera? L’appuntamento è fissato come sempre intorno alle 21.15 circa con il primo dei quattroin onda e, in particolare, il numero 11 dal titolo “Di chi ti puoi fidare” in cui Ethan sventa un furto ai danni di un veterano. La ...

infoitcultura : DayDreamer con Can Yaman cambia la programmazione: ecco quando va in onda - Notiziedi_it : DayDreamer con Can Yaman cambia la programmazione: ecco quando va in onda - veracegossip : Cambia ancora la programmazione di @daydreamerlealidelsogno resta solo quella del sabato #canyaman #daydreamer… - PrimeVideoIT : @louissmilex Ciao, al momento non abbiamo informazioni sulla disponibilità delle altre stagioni di Keeping Up With… - n_poletti : La programmazione delle repliche #NBAPlayoffs su @SkySport cambia di giorno in giorno per farci soffrire di più o s… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambia programmazione DayDreamer con Can Yaman cambia la programmazione: ecco quando va in onda SuperGuidaTV Appello al voto di Di Lonardo: “Cominciamo insieme il cambiamento”

tra poche ore la campagna elettorale volgerà al termine e calerà il silenzio elettorale. Consentitemi, innanzitutto, di ringraziarvi ad uno ad uno per la vicinanza, la stima, l’appoggio ed il consenso ...

Guida Tv 17 settembre: Nero a metà, Gotti – Il primo padrino, Piazzapulita

La guida tv quotidiana con i programmi della prima serata sui canali in chiaro tra fiction, cinema, game show, attualità e serie tv. Per consultare le nostre guide tv quotidiane. Prima di entrare nel ...

SI CHIUDE IL 22 SETTEMBRE IL FESTIVAL FLIPT DEL TEATRO POTLACH

Posti limitati, prenotazioni obbligatorie, mascherine da indossare in sala. La pandemia di covid-19 ha cambiato notevolmente il teatro a cui eravamo abituati, ma non potevamo permetterci che ci blocca ...

tra poche ore la campagna elettorale volgerà al termine e calerà il silenzio elettorale. Consentitemi, innanzitutto, di ringraziarvi ad uno ad uno per la vicinanza, la stima, l’appoggio ed il consenso ...La guida tv quotidiana con i programmi della prima serata sui canali in chiaro tra fiction, cinema, game show, attualità e serie tv. Per consultare le nostre guide tv quotidiane. Prima di entrare nel ...Posti limitati, prenotazioni obbligatorie, mascherine da indossare in sala. La pandemia di covid-19 ha cambiato notevolmente il teatro a cui eravamo abituati, ma non potevamo permetterci che ci blocca ...