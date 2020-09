Calciomercato Torino: prima l’esordio, poi si penserà a Ferrari e Torreira (Di giovedì 17 settembre 2020) Calciomercato Torino: prima l’esordio, poi si penserà a Ferrari e Torreira. L’esordio al Franchi contro la Fiorentina Ultime settimane di mercato in casa Torino, ma prima di mettere a segno gli ultimi colpi di mercato ci sarà l’esordio contro la Fiorentina, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. DUE ACQUISTI – Gian Marco Ferrari e Lucas Torreira sono gli obiettivi numero uno per i granata. Giampaolo vuole assolutamente un regista per il suo gioco, ma prima bisognerà pensare al campionato e a una sfida per nulla semplice. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020)l’esordio, poi si penserà a. L’esordio al Franchi contro la Fiorentina Ultime settimane di mercato in casa, madi mettere a segno gli ultimi colpi di mercato ci sarà l’esordio contro la Fiorentina, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. DUE ACQUISTI – Gian Marcoe Lucassono gli obiettivi numero uno per i granata. Giampaolo vuole assolutamente un regista per il suo gioco, mabisognerà pensare al campionato e a una sfida per nulla semplice. Leggi su Calcionews24.com

Glongari : #Torino cresce la fiducia per #Torreira, assalto all’#AFC pronto a entrare nel vivo. Intanto i granata lavorano sul… - DiMarzio : #Tottenham, tentativo per #Belotti. La risposta del #Torino - diegofornero : RT @UglionoRoberto: Grande rinforzo per la Primavera del #Torino, dal #ChievoVerona arriva #Karamoko a titolo definitivo con il 50% della f… - violanews : Torino o Fiorentina? Per Torreira potrebbe spuntarla una big di Serie A - - Silvio_Luciani : Sono sempre stato affascinato dal concetto di infinito. Quelle cose esistenziali piene di mistero tipo l’universo,… -