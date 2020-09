Calciomercato Torino – Obiettivi Torreira e Ferrari (Di giovedì 17 settembre 2020) Calciomercato Torino – A due giorni dall’esordio in campionato contro la Fiorentina la società granata continua a lavorare su Obiettivi di mercato prefissati. Il Torino vorrebbe mettere mani su Ferrari del Sassuolo per la difesa e Torreira dell’Arsenal per il centrocampo. Torreira, fuori dal progetto tecnico dell’Arsenal, ha chiesto di essere ceduto al Torino infatti il centrocampista uruguaiano vorrebbe tornare in Italia da Giampaolo anzichè combattere per riconquistare la fiducia di Arteta. L’Arsenal vorrebbe recuperare almeno 24 milioni di euro dei 30 spesi due anni fa per prendere Torreira dalla Sampdoria mentre il Torino è detto disposto a valutare un prestito ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 settembre 2020)– A due giorni dall’esordio in campionato contro la Fiorentina la società granata continua a lavorare sudi mercato prefissati. Ilvorrebbe mettere mani sudel Sassuolo per la difesa edell’Arsenal per il centrocampo., fuori dal progetto tecnico dell’Arsenal, ha chiesto di essere ceduto alinfatti il centrocampista uruguaiano vorrebbe tornare in Italia da Giampaolo anzichè combattere per riconquistare la fiducia di Arteta. L’Arsenal vorrebbe recuperare almeno 24 milioni di euro dei 30 spesi due anni fa per prenderedalla Sampdoria mentre ilè detto disposto a valutare un prestito ...

