Calciomercato Spezia – Vicino il rinnovo di Italiano – Santander per l’attacco (Di giovedì 17 settembre 2020) Calciomercato Spezia che va avanti a ritmi serrati per costruire una rosa che possa ben figurare in Serie A. Si cercano ancora dei tasselli, ma intanto si prova a blindare il tecnico della storica promozione Vincenzo Italiano. Vicino il rinnovo di Italiano Spezia al lavoro. Tra il riassetto societario e le operazioni di mercato del direttore Mauro Meluso il club guarda anche al futuro. Futuro del quale farà parte Vincenzo Italiano con il suo staff. Parti al lavoro per il rinnovo fino al 2023. Nelle prossime ore infatti arriverà in città l’avvocato Francesco Caliandro. Proseguirà così il rapporto tra l’allenatore e le Aquile dopo la splendida cavalcata che ha portato la squadra in Serie A. ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 settembre 2020)che va avanti a ritmi serrati per costruire una rosa che possa ben figurare in Serie A. Si cercano ancora dei tasselli, ma intanto si prova a blindare il tecnico della storica promozione Vincenzoildial lavoro. Tra il riassetto societario e le operazioni di mercato del direttore Mauro Meluso il club guarda anche al futuro. Futuro del quale farà parte Vincenzocon il suo staff. Parti al lavoro per ilfino al 2023. Nelle prossime ore infatti arriverà in città l’avvocato Francesco Caliandro. Proseguirà così il rapporto tra l’allenatore e le Aquile dopo la splendida cavalcata che ha portato la squadra in Serie A. ...

DiMarzio : #Calciomercato, #Spezia scatenato Pronto #Djidji per la difesa, si lavora per #Santander - DiMarzio : #Calciomercato - #Spezia, in arrivo #Estevez - DiMarzio : #Spezia, sempre più vicino #Agoumè in prestito dall'#Inter - Maurone : É fatta per il trasferimento di Koffi #Djidji dal #Torino allo #Spezia in prestito con diritto di riscatto in favor… - sportli26181512 : Saponara, più Parma che Spezia: Riccardo Saponara conteso: secondo Tuttosport, è... -