Calciomercato Sampdoria, Keita sempre più vicino: ecco quando può arrivare in Italia (Di giovedì 17 settembre 2020) Keita Baldé è sempre più vicino alla Sampdoria.E' alle battute finali la trattativa che dovrebbe portare Keita Baldè in blucerchiato. La società, come riportato da "Gianlucadimarzio", starebbe infatti definendo gli ultimi dettagli con il Monaco per chiudere l'operazione attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Salvo inattesi colpi di scema, l'ex Lazio dovrebbe arrivare a Genova nella giornata di domani, ed essere a disposizione di Claudio Ranieri già a partire dalla prima gara di campionato in programma domenica sera all'Allianz Stadium. Leggi su mediagol (Di giovedì 17 settembre 2020)Baldé èpiùalla.E' alle battute finali la trattativa che dovrebbe portareBaldè in blucerchiato. La società, come riportato da "Gianlucadimarzio", starebbe infatti definendo gli ultimi dettagli con il Monaco per chiudere l'operazione attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Salvo inattesi colpi di scema, l'ex Lazio dovrebbea Genova nella giornata di domani, ed essere a disposizione di Claudio Ranieri già a partire dalla prima gara di campionato in programma domenica sera all'Allianz Stadium.

Nelle scorse settimane il ceco era finito nel mirino anche del Torino, ma i granata hanno poi prelevato Linetty dalla Sampdoria in quel ruolo.

Keità Balde sarà presto un nuovo giocatore della Sampdoria. Claudio Ranieri potrà contare su un centravanti rapido, forte fisicamente e perfetto conoscitore della Serie A, essendo maturato calcisticam ...

TORINO - Juventus al lavoro nella mattinata di oggi al JTC: nel mirino dei bianconeri la prima gara di campionato che vedrà la squadra di Pirlo scendere in campo domenica sera all’Allianz Stadium alle ...

