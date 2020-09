Calciomercato Roma, ufficiale: Kumbulla è un nuovo giocatore giallorosso. Tutte le cifre dell’affare (Di giovedì 17 settembre 2020) La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Marash Kumbulla è un nuovo giocatore della Roma.Ricevuto l'ok dopo le visite mediche, il club capitolino, annuncia l'accordo con il difensore classe '00 - proveniente dall'Hellas Verona - Marash Kumbulla, fino al 2022. Ad essere coinvolti nell'operazione anche altri tre giocatori: Cetin, Matteo Cancellieri e Aboudramane Diaby, che faranno il percorso inverso. A renderlo noto, attraverso un comunicato ufficiale, è stata la stessa società giallorossa."L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con l’Hellas Verona gli accordi per l’acquisto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 settembre 2020) La notizia era nell'aria, adesso è: Marashè undella.Ricevuto l'ok dopo le visite mediche, il club capitolino, annuncia l'accordo con il difensore classe '00 - proveniente dall'Hellas Verona - Marash, fino al 2022. Ad essere coinvolti nell'operazione anche altri tre giocatori: Cetin, Matteo Cancellieri e Aboudramane Diaby, che faranno il percorso inverso. A renderlo noto, attraverso un comunicato, è stata la stessa società giallorossa."L’ASrende noto di aver sottoscritto con l’Hellas Verona gli accordi per l’acquisto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto Giallorossi.net Roma, nel mirino anche Torreira

Roma scatenata sul mercato: i giallorossi hanno preso Pedro e stanno per annunciare Kumbulla e De Sciglio, inoltre sono in trattativa con Milik. Secondo le indiscrezioni, per il centrocampo il club ...

Verona: Marash Kumbulla alla Roma per 25 milioni

Il difensore classe 2000 è stato ceduto ai giallorossi. Marash Kumbulla alla Roma. Il difensore del Verona, classe 2000, reduce da una stagione da incorniciare, è stato ceduto ai giallorossi per 25 mi ...

Roma, l'agente di Milik a Trigoria: trattativa ai dettagli

L’agente di Arek Milik ha da poco ha varcato i cancelli del centro tecnico di Trigoria. David Pantak è a colloquio con la Roma per chiudere la trattativa che porterà l’attaccante polacco nella Capital ...

