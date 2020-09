Calciomercato Palermo, troppi dubbi per Moses Odjer: Il ragazzo tentenna ancora, l’agente paventa la rottura con il calciatore. La situazione (Di giovedì 17 settembre 2020) La medaglia di bronzo conquistata al Mondiale Under 20 con la maglia del Ghana, la gioia di aver anche messo a segno una rete con la sua nazionale nella massima competizione iridata svoltasi in Turchia nel 2013. Moses Odjer, centrocampista centrale classe 1996, ha già destato l'attenzione di addetti ai lavori ed operatori di mercato agli albori della sua parabola professionale.Un feeling particolare con la Sicilia, l'esperienza con la formazione primavera del Catania nella stagione 2014-2015, l'esordio in prima squadra in Serie B con il club etneo. L'approdo alla Salernitana, il primo sigillo nel torneo cadetto nel rocambolesco match contro il Latina vinto per 3-2 dai campani. La società amaranto che riscatta il suo cartellino, quindi ancora la Sicilia nel destino del ragazzo con la tappa di Trapani. In ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 settembre 2020) La medaglia di bronzo conquistata al Mondiale Under 20 con la maglia del Ghana, la gioia di aver anche messo a segno una rete con la sua nazionale nella massima competizione iridata svoltasi in Turchia nel 2013., centrocampista centrale classe 1996, ha già destato l'attenzione di addetti ai lavori ed operatori di mercato agli albori della sua parabola professionale.Un feeling particolare con la Sicilia, l'esperienza con la formazione primavera del Catania nella stagione 2014-2015, l'esordio in prima squadra in Serie B con il club etneo. L'approdo alla Salernitana, il primo sigillo nel torneo cadetto nel rocambolesco match contro il Latina vinto per 3-2 dai campani. La società amaranto che riscatta il suo cartellino, quindila Sicilia nel destino delcon la tappa di Trapani. In ...

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, troppi dubbi per #MosesOdjer: Il ragazzo tentenna ancora, l’agente paventa la rottura con… - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, troppi dubbi per Moses Odjer: Il ragazzo tentenna ancora, l'agente paventa la rottura con… - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, troppi dubbi per Moses Odjer: Il ragazzo tentenna ancora, l'agente paventa la rottura con… - zazoomblog : Calciomercato Palermo Odjer ci ripensa: l’ex Trapani domani in città i dettagli dell’accordo - #Calciomercato… - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, #Odjer ci ripensa: l’ex Trapani domani in città, i dettagli dell’accordo -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo Calciomercato Palermo, Mamadou Kanoute torna in pole: sullo sfondo Gerardi e Vano. Gliozzi… Mediagol.it Serie C 2020/2021, ecco il cammino dell’Avellino

Avellino – Turris è subito derby campano nella prima giornata della Serie C 2020/2021, in programma domenica 27 settembre. A seguire il cammino dei lupi vedrà i biancoverdi impegnati in ordine con: Vi ...

Calciomercato Palermo, si sblocca l’affare | Attesa la firma

Volge al termine la mini telenovela per l’acquisto del centrocampista da parte del Palermo: dopo un primo dietrofront, il giocatore ha accettato la corte dei rosanero. Tony Di Piazza (foto Facebook) S ...

Morimoto, il 'Ronaldo del Sol Levante': dal boom in Serie A... ai coleotteri

Ascesa e declino di Morimoto: dal boom in Serie A col Catania al ritorno in Giappone, tra il campo e l'allevamento di coleotteri. Estate 2006, il Catania è appena tornato in Serie A. Sarà una stagione ...

Avellino – Turris è subito derby campano nella prima giornata della Serie C 2020/2021, in programma domenica 27 settembre. A seguire il cammino dei lupi vedrà i biancoverdi impegnati in ordine con: Vi ...Volge al termine la mini telenovela per l’acquisto del centrocampista da parte del Palermo: dopo un primo dietrofront, il giocatore ha accettato la corte dei rosanero. Tony Di Piazza (foto Facebook) S ...Ascesa e declino di Morimoto: dal boom in Serie A col Catania al ritorno in Giappone, tra il campo e l'allevamento di coleotteri. Estate 2006, il Catania è appena tornato in Serie A. Sarà una stagione ...