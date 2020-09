Calciomercato Palermo, Odjer ci ripensa: l’ex Trapani domani in città, i dettagli dell’accordo (Di giovedì 17 settembre 2020) Salvo inattesi colpi di scena, Moses Odjer sarà un nuovo giocatore del Palermo.Dopo il clamoroso dietrofront del calciatore, che sarebbe dovuto approdare in Sicilia già nella giornata di ieri, il trasferimento del classe 1996 alla corte di Roberto Boscaglia sembrava essere saltato. Invece, secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il centrocampista ex Trapani e Salernitana nella giornata di domani sbarcherà proprio nel capoluogo siciliano.Nel dettaglio, Odjer - attualmente svincolato - firmerà un contratto che lo legherà al Palermo per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2022. Leggi su mediagol (Di giovedì 17 settembre 2020) Salvo inattesi colpi di scena, Mosessarà un nuovo giocatore del.Dopo il clamoroso dietrofront del calciatore, che sarebbe dovuto approdare in Sicilia già nella giornata di ieri, il trasferimento del classe 1996 alla corte di Roberto Boscaglia sembrava essere saltato. Invece, secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il centrocampista exe Salernitana nella giornata disbarcherà proprio nel capoluogo siciliano.Nelo,- attualmente svincolato - firmerà un contratto che lo legherà alper i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2022.

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, #Odjer ci ripensa: l’ex Trapani domani in città, i dettagli dell’accordo - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, Odjer ci ripensa: l'ex Trapani domani in città, i dettagli dell'accordo - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, Odjer ci ripensa: l'ex Trapani domani in città, i dettagli dell'accordo - LBuconi : #Palermo preso #Odjer svincolato. #calciomercato (via @DiMarzio). - Mediagol : #Calciomercato Savoia, #Marong riparte dalla #SerieD: dopo l’addio al #Palermo vicino l’accordo con i campani -