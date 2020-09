Calciomercato – Non solo Cagliari, l’Inter ha proposto Godin anche alla Roma: pista fredda (Di giovedì 17 settembre 2020) Non solo il Cagliari per Diego Godin I problemi di accordo tra Godin e Cagliari stanno rallentando il mercato in entrata dell’Inter, con Vidal ancora fermo a Barcellona. I nerazzurri per superare questa situazione di stallo, secondo La Repubblica, avrebbero offerto il giocatore anche alla Roma. “A Trigoria è stato offerto anche Godin, trentaquattrenne in uscita dall’Inter, e che sembrava vicinissimo al Cagliari. L’uruguaiano lascerà i nerazzurri a costo zero, con tanto di buonuscita, ma per il momento la Roma non sembra troppo interessata”. L'articolo Calciomercato – Non solo ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Nonilper DiegoI problemi di accordo trastanno rallentando il mercato in entrata dell’Inter, con Vidal ancora fermo a Barcellona. I nerazzurri per superare questa situazione di stallo, secondo La Repubblica, avrebbero offerto il giocatore. “A Trigoria è stato offerto, trentaquattrenne in uscita dall’Inter, e che sembrava vicinissimo al. L’uruguaiano lascerà i nerazzurri a costo zero, con tanto di buonuscita, ma per il momento lanon sembra troppo interessata”. L'articolo– Non...

