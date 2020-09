Calciomercato – Napoli, sfuma l’ennesimo obiettivo: Reguilon vola da Josè Mourinho (Di giovedì 17 settembre 2020) Calciomercato – Il Tottenham di Josè Mourinho si appresta ad accogliere Gareth Bale e Sergio Reguilon Calciomercato – Doppio colpo per mister Josè Mourinho. Il Tottenham si appresta ad accogliere Gareth Bale e Sergio Reguilon. … L'articolo Calciomercato – Napoli, sfuma l’ennesimo obiettivo: Reguilon vola da Josè Mourinho proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 17 settembre 2020)– Il Tottenham di Josèsi appresta ad accogliere Gareth Bale e Sergio– Doppio colpo per mister Josè. Il Tottenham si appresta ad accogliere Gareth Bale e Sergio. … L'articolol’ennesimoda Josèproviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : Le novità dopo l'incontro di oggi per #Milik alla #Roma - mirkocalemme : Con la #Roma, l'agente di #Milik discuterà il contratto da top-player proposto dai giallorossi e dei bonus per ragg… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Roma, passi avanti nella trattativa per Milik Accordo più vicino dopo l'incontro con gli agenti… - ForzAzzurri1926 : LE CESSIONI TENGONO BLOCCATO IL MERCATO DEL NAPOLI# ALTRO OBIETTIVO SFUMATO > - MarcoJuric : Sempre più vicini #Milik e la #ASRoma. Ancora alcuni dettagli da sistemare tra #Napoli e giocatore ma il sì è ormai prossimo. #Calciomercato -