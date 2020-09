Calciomercato Napoli, il Psg irrompe su Koulibaly (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Calciomercato in casa azzurra ruota intorno alle cessioni di Koulibaly e Milik, necessarie per fare cassa ed effettuare nuovi acquisti. Raffreddatasi la pista Luis Suarez la Juventus ha virato con decisione di Edin Dzeko e le prossime ore potrebbero essere quelle decisive. Tutto dipende da Arek Milik. I giallorossi hanno offerto al Napoli 25 … Leggi su 2anews (Di giovedì 17 settembre 2020) Ilin casa azzurra ruota intorno alle cessioni die Milik, necessarie per fare cassa ed effettuare nuovi acquisti. Raffreddatasi la pista Luis Suarez la Juventus ha virato con decisione di Edin Dzeko e le prossime ore potrebbero essere quelle decisive. Tutto dipende da Arek Milik. I giallorossi hanno offerto al25 …

DiMarzio : Le novità dopo l'incontro di oggi per #Milik alla #Roma - mirkocalemme : Con la #Roma, l'agente di #Milik discuterà il contratto da top-player proposto dai giallorossi e dei bonus per ragg… - Gazzetta_it : Intesa #Roma-#Juve-#Napoli. Ma #Milik dice no e blocca pure #Dzeko e #DeSciglio - NCN_it : SKY - #MILIK-ROMA: L'ACCORDO ADESSO È A UN PASSO! CLICCA QUI - - UgoBaroni : RT @DiMarzio: Le novità dopo l'incontro di oggi per #Milik alla #Roma -