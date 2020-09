Calciomercato Milan: il Fribugo vuole Krunic, zero offerte dal Lione per Paquetà (Di giovedì 17 settembre 2020) Calciomercato Milan: il Friburgo si è interessato a Rade Krunic e avrebbe presentato un’offerta al club rossonero Dopo i botti in entrata il Milan deve necessariamente sfoltire la rosa. Come riporta Gianluca Di Marzio uno dei giocatori destinati a partire è Rade Krunic sul quale c’è l’interesse del Friburgo. La proposta del club tedesco è di 6 milioni più 2 ma il Milan al momento preferisce aspettare visto che il bosniaco è a disposizione di Pioli per i match di coppa. Per Paquetà, invece, non sono da segnalare offerte ufficiali da parte del Lione ma solo un timido interessamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020): il Friburgo si è interessato a Radee avrebbe presentato un’offerta al club rossonero Dopo i botti in entrata ildeve necessariamente sfoltire la rosa. Come riporta Gianluca Di Marzio uno dei giocatori destinati a partire è Radesul quale c’è l’interesse del Friburgo. La proposta del club tedesco è di 6 milioni più 2 ma ilal momento preferisce aspettare visto che il bosniaco è a disposizione di Pioli per i match di coppa. Per Paquetà, invece, non sono da segnalareufficiali da parte delma solo un timido interessamento. Leggi su Calcionews24.com

