Calciomercato, le notizie di oggi – Karsdorp blocca De Sciglio, giro di attaccanti, Dele Alli in Italia (Di giovedì 17 settembre 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – Non solo sull’attacco sono concentrate le attenzioni della Roma sul mercato, ma anche sulla fascia. Con Karsdorp in direzione Genoa, si era sbloccata la trattativa per De Sciglio nella capitale. Il confronto del terzino olandese con la dirigenza giallorossa, però, ha cambiato all’ultimo minuto le carte in tavola. Il giocatore ha bloccato la destinazione ligure, vorrebbe giocarsi le sue chance con Fonseca. Salta, quindi, anche il passaggio dell’esterno Italiano dalla Juventus. E, a quanto pare, i tifosi della Roma ringraziano. Sono tanti i messaggi sui social che affrontano la questione. Quasi nessuno, tra i supporters giallorossi, voleva De Sciglio, non considerato ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020), ledi– Non solo sull’attacco sono concentrate le attenzioni della Roma sul mercato, ma anche sulla fascia. Conin direzione Genoa, si era sta la trattativa per Denella capitale. Il confronto del terzino olandese con la dirigenza giallorossa, però, ha cambiato all’ultimo minuto le carte in tavola. Il giocatore hato la destinazione ligure, vorrebbe giocarsi le sue chance con Fonseca. Salta, quindi, anche il passaggio dell’esternono dalla Juventus. E, a quanto pare, i tifosi della Roma ringraziano. Sono tanti i messaggi sui social che affrontano la questione. Quasi nessuno, tra i supporters giallorossi, voleva De, non considerato ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Caos Trapani, il sindaco a ISP: “Petroni non tradire la città, cedi club ai trapanesi. Ghirelli cosa aspetti a intervenire?”

In merito alla vicenda tormentata del Trapani Calcio, il sindaco Giacomo Tranchida rompe gli indugi e a muso duro dice ciò che pensa sull’attuale proprietà del sodalizio granata e lancia un monito anc ...

Calciomercato Milan – L’offerta del Friburgo per Krunic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Rade Krunic verso la cessione. Stando alle ultime indiscrezioni, il centrocampista potrebbe essere ceduto dopo il preliminare di Europa League. Calciomercato Milan ...

Calcio a 5: Serie C2. Girone tosto per l'Altetico Monreale

MONREALE, 17 settembre – Si definisce oggi - come avevamo preannunciato ieri - la struttura dei gironi che animeranno la stagione 2020-2021 di Serie C2. Il Consiglio Direttivo del Comitato della Lega ...

