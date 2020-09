Calciomercato Lazio, Tare annuncia: “Acerbi rinnoverà nei prossimi giorni”. I dettagli (Di giovedì 17 settembre 2020) Francesco Acerbi continuerà a vestire la maglia della Lazio.L'esperto difensore 1988 sarebbe in procinto di firmare il rinnovo del contratto che lo legherà al club biancoceleste fino al 2025. A confermarlo è stato proprio il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, intervenuto ai microfoni di 'Sportitalia'. "Il rinnovo arriverà nei prossimi giorni”, sono state le sue parole.Di recente, il giocatore originario di Vizzolo Predabissi aveva lasciato trapelare che sarebbe potuto venire meno l’accordo con il club laziale. Il motivo? Acerbi aveva chiesto di vedere allineato il suo ingaggio (pari a 1,8 milioni di euro a stagione) a quello di altri compagni di squadra che guadagnano fino ai tre milioni di euro. Tuttavia, la società di Claudio Lotito non voleva spingersi oltre i ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 settembre 2020) Francesco Acerbi continuerà a vestire la maglia della.L'esperto difensore 1988 sarebbe in procinto di firmare il rinnovo del contratto che lo legherà al club biancoceleste fino al 2025. A confermarlo è stato proprio il direttore sportivo della, Igli, intervenuto ai microfoni di 'Sportitalia'. "Il rinnovo arriverà neigiorni”, sono state le sue parole.Di recente, il giocatore originario di Vizzolo Predabissi aveva lasciato trapelare che sarebbe potuto venire meno l’accordo con il club laziale. Il motivo? Acerbi aveva chiesto di vedere allineato il suo ingaggio (pari a 1,8 milioni di euro a stagione) a quello di altri compagni di squadra che guadagnano fino ai tre milioni di euro. Tuttavia, la società di Claudio Lotito non voleva spingersi oltre i ...

