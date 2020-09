Calciomercato Juventus, il Paris Saint-Germain insidia Paratici (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Paris Sain-Germain si sveglia, Paratici trema. Sarebbe questo il riassunto delle ultime ore di mercato internazionale, ravvivate dall’inserimento della compagine francese nella corsa ad un’invitante pedina del calcio europeo. Il direttore sportivo della Juventus sembrerebbe aver puntato questo nome da tempo, seppur senza affondare un colpo decisivo. Le principali difficoltà sarebbero da ricollegare al magro bottino ottenuto dalla Vecchia Signora in chiave cessioni. Sono ancora molti i papabili esuberi in attesa di sistemazione e, senza liberare questi vitali posti in rosa, questa e altre trattative potrebbero presto arenarsi del tutto. Inoltre sarebbe ben viva la concorrenza dell’Inter, interessata da tempo a questo obiettivo di Paratici, ovvero un vecchio pupillo del ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 17 settembre 2020) IlSain-si sveglia,trema. Sarebbe questo il riassunto delle ultime ore di mercato internazionale, ravvivate dall’inserimento della compagine francese nella corsa ad un’invitante pedina del calcio europeo. Il direttore sportivo dellasembrerebbe aver puntato questo nome da tempo, seppur senza affondare un colpo decisivo. Le principali difficoltà sarebbero da ricollegare al magro bottino ottenuto dalla Vecchia Signora in chiave cessioni. Sono ancora molti i papabili esuberi in attesa di sistemazione e, senza liberare questi vitali posti in rosa, questa e altre trattative potrebbero presto arenarsi del tutto. Inoltre sarebbe ben viva la concorrenza dell’Inter, interessata da tempo a questo obiettivo di, ovvero un vecchio pupillo del ...

