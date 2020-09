Calciomercato Juventus, fatta per Edin Dzeko: accordo raggiunto grazie a Milik, il bosniaco raggiunge Pirlo. I dettagli (Di giovedì 17 settembre 2020) Edin Dzeko ha deciso, sarà il prossimo centravanti della Juventus.Dopo diversi giorni di trattativa è stato la raggiunto l'accordo, l'attaccante bosniaco diventerà un calciatore del club bianconero. Diversi i profili sondati dalla società con a capo Andrea Agnelli, da Giroud a Cavani, passando anche per Luis Suarez, che proprio nella giornata odierna è stato in Italia per svolgere l'esame di italiano che gli consentirà di ottenere il passaporto. Nel pomeriggio di oggi, infine, la fumata bianca: Arkadiusz Milik sceglie la Roma così da permettere il trasferimento di Edin Dzeko alla corte di Andrea Pirlo. Un effetto domino atteso da diverse ore e ormai giunto ad una ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 settembre 2020)ha deciso, sarà il prossimo centravanti della.Dopo diversi giorni di trattativa è stato lal', l'attaccantediventerà un calciatore del club bianconero. Diversi i profili sondati dalla società con a capo Andrea Agnelli, da Giroud a Cavani, passando anche per Luis Suarez, che proprio nella giornata odierna è stato in Italia per svolgere l'esame di italiano che gli consentirà di ottenere il passaporto. Nel pomeriggio di oggi, infine, la fumata bianca: Arkadiuszsceglie la Roma così da permettere il trasferimento dialla corte di Andrea. Un effetto domino atteso da diverse ore e ormai giunto ad una ...

DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - DiMarzio : #Suarez in #Italia per l'esame di italiano: le immagini - DiMarzio : #Calciomercato | Attaccante #Juventus, potrebbe essere la giornata decisiva. Gli ultimi aggiornamenti su #Dzeko e… - CorriereUmbria : Calciomercato Juventus, ufficiale: Gonzalo Higuain se ne va. Risolto il contratto #juve #juventus #calciomercato… - Lepricauno : Bisogna riconoscere che @MomblanOfficial é informatissimo e ha fonti affidabili. Ma non sul calciomercato. #Suarez #dzeko #milik #Juventus -