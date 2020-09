Calciomercato Juventus, Dzeko-Suarez? Sì, insieme! (Di giovedì 17 settembre 2020) Un sogno che potrebbe prendere realtà. Degli incredibili scenari di mercato, nati durante la nottata, potrebbero drasticamente cambiare il futuro della Juventus. Le principali novità della giornata riguarderebbero Luis Suarez. Nonostante la poderosa frenata che si sarebbe vociferata nelle ultime ore, la quale avrebbe evidenziato l’impossibilità di risolvere le grane burocratiche entro il 5 settembre, il Pistolero si è comunque recato a Perugia per svolgere il test d’italiano, valido per il conseguimento del passaporto comunitario. Giustapposto a questi snodi più burocratici che calcistici, si sarebbe ulteriormente avvicinato ai bianconeri il nome di Dzeko. Cercato ormai da mesi e con insistenza da Paratici, il Cigno di Sarajevo sarebbe in procinto di trasferirsi a Torino già nei ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Un sogno che potrebbe prendere realtà. Degli incredibili scenari di mercato, nati durante la nottata, potrebbero drasticamente cambiare il futuro della. Le principali novità della giornata riguarderebbero Luis. Nonostante la poderosa frenata che si sarebbe vociferata nelle ultime ore, la quale avrebbe evidenziato l’impossibilità di risolvere le grane burocratiche entro il 5 settembre, il Pistolero si è comunque recato a Perugia per svolgere il test d’italiano, valido per il conseguimento del passaporto comunitario. Giustapposto a questi snodi più burocratici che calcistici, si sarebbe ulteriormente avvicinato ai bianconeri il nome di. Cercato ormai da mesi e con insistenza da Paratici, il Cigno di Sarajevo sarebbe in procinto di trasferirsi a Torino già nei ...

