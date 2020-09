Calciomercato Juventus, Ceccarini: “Attaccante? Sarà….” (Di giovedì 17 settembre 2020) Succulenti novità di mercato in casa Juventus, dove il rebus attaccanti inizia a prendere forma. Tantissime le piste bollenti fino ad ora, e tutti ricollegabili a grandi nomi. Il primo grande profilo sondato sarebbe stato quello di Edin Dzeko. L’attaccante, dopo qualche titubanza, sembra aver accettato la destinazione bianconera, ed ora Paratici aspetterebbe solo il via libera della Roma. Ma il grande sogno per i tifosi sarebbe Luis Suarez, fresco di esame d’italiano superato nella giornata odierna a Perugia. La presunta corsa dei due bomber per accaparrarsi la prossima maglia numero 9 non sarebbe isolata. A rincorrere ci sarebbero infatti tanti nomi, i quali sembrano distanti ma ancora non spacciati. Stiamo parlando di Cavani e Morata, ovvero i grandi piani C e di Kean, il talentino da riportare in patria. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Succulenti novità di mercato in casa, dove il rebus attaccanti inizia a prendere forma. Tantissime le piste bollenti fino ad ora, e tutti ricollegabili a grandi nomi. Il primo grande profilo sondato sarebbe stato quello di Edin Dzeko. L’attaccante, dopo qualche titubanza, sembra aver accettato la destinazione bianconera, ed ora Paratici aspetterebbe solo il via libera della Roma. Ma il grande sogno per i tifosi sarebbe Luis Suarez, fresco di esame d’italiano superato nella giornata odierna a Perugia. La presunta corsa dei due bomber per accaparrarsi la prossima maglia numero 9 non sarebbe isolata. A rincorrere ci sarebbero infatti tanti nomi, i quali sembrano distanti ma ancora non spacciati. Stiamo parlando di Cavani e Morata, ovvero i grandi piani C e di Kean, il talentino da riportare in patria. LEGGI ANCHE: ...

DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - DiMarzio : #Suarez in #Italia per l'esame di italiano: le immagini - DiMarzio : #Calciomercato | Attaccante #Juventus, potrebbe essere la giornata decisiva. Gli ultimi aggiornamenti su #Dzeko e… - PLEIADESfaccia1 : RT @PLEIADESfaccia1: #Suarez ha superato brillantemente l'esame di Italiano. ?????????????????????????? #Juventus #calciomercato - infoitsport : Calciomercato Juventus, fatta per Dzeko: effetto domino con Suarez e Milik -