Calciomercato Genoa, in arrivo Zappacosta dal Chelsea, domani le visite mediche (Di giovedì 17 settembre 2020) Nuova avventura per Davide Zappacosta, che l'anno scorso è ritornato in Italia dove ha vestito la casacca della Roma con la formula del prestito dal Chelsea: come rilevato da Tuttomercatoweb il terzino ex Torino non resterà a lungo a Londra, visto che ha trovato l'accordo per un nuovo trasferimento nel nostro paese, sempre con la formula del prestito. Genoa nuova destinazione Dopo una stagione non fortunata complici i numerosi problemi fisici, il terzino proverà a trovare continuità con la maglia del Genoa, club che ha trovato l'accordo con il Chelsea per il nuovo trasferimento. domani stesso il giocatore sarà in città per effettuare le visite mediche, prima di apporre la firma sul ...

