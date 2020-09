Caivano, la lettera di Michele dal carcere: 'Maria Paola per me era come una figlia' (Di giovedì 17 settembre 2020) commenta 'Ho perso un pezzo del mio cuore: la mia sorellina. Tu lo sai che per me era come una figlia , dato che papà non è stato sempre presente'. Michele Gaglione , parla dal carcere e scrive una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 settembre 2020) commenta 'Ho perso un pezzo del mio cuore: la mia sorellina. Tu lo sai che per me erauna, dato che papà non è stato sempre presente'.Gaglione , parla dale scrive una ...

