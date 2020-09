Caivano, la lettera del fratello di Maria Paola: “Era come una figlia” (Di giovedì 17 settembre 2020) Michele Gaglione, accusato dell’omicidio preterintenzionale della sorella Maria Paola, morta a Caivano l’11 settembre, ha scritto una lettera dal carcere. Il 30enne sostiene che non ha mai desiderato l’epilogo a cui si è giunti quella sera e che voleva solo riportare la sorella a casa. Ciro Migliore, il compagno di Maria Paola rimasto ferito durante lo speronamento, ha raccontato però delle minacce frequenti che la famiglia della 18enne gli avrebbe indirizzato perché trans. Michele Gaglione: la lettera su Maria Paola A Pomeriggio 5 viene mostrata in esclusiva una lettera che Michele Gaglione ha scritto al fratello Giovanni, in cui spiega i tragici eventi ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Michele Gaglione, accusato dell’omicidio preterintenzionale della sorella, morta al’11 settembre, ha scritto unadal carcere. Il 30enne sostiene che non ha mai desiderato l’epilogo a cui si è giunti quella sera e che voleva solo riportare la sorella a casa. Ciro Migliore, il compagno dirimasto ferito durante lo speronamento, ha raccontato però delle minacce frequenti che la famiglia della 18enne gli avrebbe indirizzato perché trans. Michele Gaglione: lasuA Pomeriggio 5 viene mostrata in esclusiva unache Michele Gaglione ha scritto alGiovanni, in cui spiega i tragici eventi ...

Avvenire_Nei : Lo strazio per la morte di Paola G. tra attesa di giustizia e ferite aperte - msn_italia : Caivano, la lettera dei genitori di Maria Paola: “Eravamo preoccupati per lei, non per le sue scelte sessuali” - infoitinterno : Caivano, la lettera d'addio di Ciro a Paola: 'Perché Dio non ha preso me? Eri il mio amore' - lilyoko_chu : Immaginate incazzarvi per una lettera del cacchio quando a Caivano è stato commesso un omicidio dovuto a transfobia… -