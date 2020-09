Cagliari. In corso i lavori per la realizzazione del porticciolo per la pesca a Sant’Elia (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono partiti e verranno completati nel giro di un anno i lavori di realizzazione del porticciolo per la piccola pesca sul lungomare di Sant’Elia. A confermare l’apertura del cantiere e ad illustrare le modalità e la tempistica di realizzazione dell’opera, è stato il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che ha incontrato la stampa nella Sala Consiliare al secondo piano del Palazzo Civico di via Roma. “Avevamo detto, fin dai primi giorni di attività di questa amministrazione – il commento del primo cittadino del capoluogo sardo – che Cagliari deve recuperare il suo rapporto con il mare e con la realizzazione di opere come questo porticciolo porteranno, nell’arco del nostro ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono partiti e verranno completati nel giro di un anno ididelper la piccolasul lungomare di Sant’Elia. A confermare l’apertura del cantiere e ad illustrare le modalità e la tempistica didell’opera, è stato il Sindaco di, Paolo Truzzu, che ha incontrato la stampa nella Sala Consiliare al secondo piano del Palazzo Civico di via Roma. “Avevamo detto, fin dai primi giorni di attività di questa amministrazione – il commento del primo cittadino del capoluogo sardo – chedeve recuperare il suo rapporto con il mare e con ladi opere come questoporteranno, nell’arco del nostro ...

Stop all'ordinanza della Regione che prevedeva tampone o certificati di negatività per chi arriva in Sardegna. Il Tar di Cagliari, dopo il ricorso presentato dal Governo attraverso l'Avvocatura dello ...

Droga nascosta nel mobiletto del bagno: 21enne nei guai a Castiadas

Teneva nascosti nel mobiletto del bagno della sua abitazione di Castiadas circa 30 grammi di droga, soprattutto marijuana, ma anche cocaina. Per questo è stato sottoposto a processo per direttissima, ...

Accolto il ricorso del governo: "Mancano le condizioni di urgenza"

L'ordinanza della Regione Sardegna che imponeva test Covid obbligatori per chiunque arrivasse nell'Isola, a partire da lunedì 14 settembre, è sospesa. Lo hanno deciso i giudici amministrativi del Tar ...

