Buonanotte è il nuovo singolo di Gionnyscandal con una dedica alla persona amata

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ildi. Ilbrano sarà disponibile a cominciare dal 25 settembre su tutte le piattaforme di streaming e in digitale. Il brano arriva dopo una serie di successi radiofonici e dall’ultimo album Black Mood. Con, si apre quindi una nuova era discografica per Gionata Ruggieri, che rilascerà il brano su etichetta Virgin Records.porta la firma di(Gionata Ruggieri) e conta sulla produzione di Sam Lover, proponendoci una dimensione più intima e che si lega agli affetti più cari. Deldi prossima uscita, l’artista racconta: “vuole essere un augurio di dolce notte ...

Da Venerdì 25 Settembre sarà disponibile su Spotify, ITunes e su tutte le principali piattaforme digitali "Buonanotte" il nuovo singolo di GionnyScandal, uno dei maggiori esponenti della nuova generaz ...