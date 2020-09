Bundesliga, aumento dei contagi a Monaco: Bayern-Schalke a porte chiuse (Di giovedì 17 settembre 2020) Bundesliga Bayern Schalke porte chiuse – L’opening match della Bundesliga, che andrà in scena domani tra i campioni in carica del Bayern Monaco e lo Schalke 04, si svolgerà a porte chiuse, nonostante la lega calcio tedesca abbia ricevuto il via libera dal governo per riaprire gli stadi ad un numero massimo di tifosi pari … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 17 settembre 2020)– L’opening match della, che andrà in scena domani tra i campioni in carica dele lo04, si svolgerà a, nonostante la lega calcio tedesca abbia ricevuto il via libera dal governo per riaprire gli stadi ad un numero massimo di tifosi pari … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga aumento Bundesliga, aumento dei contagi in Baviera: Bayern Monaco-Schalke 04 si giocherà a porte chiuse Sportface.it Bundesliga, allarme Covid: Bayern-Schalke a porte chiuse

MONACO DI BAVIERA - Bayern Monaco-Schalke 04, match inaugurale della Bundesliga 2020/21 in programma venerdì sera, si giocherà a porte chiuse nonostante la decisione dei Länder tedeschi che, due giorn ...

Il 18 settembre parte la Bundesliga: con gli stadi aperti al 20% dei tifosi

Con l’aumento dei contagi – una curva in salita quella della pandemia – sembrava che la Bundesliga fosse corsa ai ripari. Tanto che la Cancelliera, Angela Merkel, aveva imposto il prolungamento dei di ...

Bundesliga, per Lipsia-Mainz torneranno i tifosi allo stadio

Appuntamento al prossimo 20 settembre quando alla ‘Red Bull Arena‘ i tifosi potranno ritornare a vivere una partita di calcio dal vivo. Sarà un appuntamento solo per pochi ‘eletti' visto che le dispos ...

