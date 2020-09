Bruxelles | via libera a piano ricapitalizzazione grandi imprese italiane

(Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – La Commissione Europea ha autorizzato un regime didelledel valore di 44 miliardi di euro, destinato a sostenere le aziende colpite dalla pandemia di coronavirus. Questi aiuti allevanno ad aggiungersi alle risorse erogate a favore delle PMI, cheha autorizzato il 31 luglio scorso, e puntano a sostenere la solvibilità, la continuità operativa e l’occupazione di aziende che abbiano subito gli impatti negativi della pandemia. Per essere ammesse a beneficiare di questo tipo di aiuti, infatti, è necessario che lesiano considerate strategiche per l’economia e per il mercato del lavoro. “Questo schema di ...

Non proprio la classica tenuta da principessa, ma quella scelta da Elisabeth, duchessa di Brabant ed erede al trono del Belgio essendo la primogenita del re Philippe e della regina Mathilde. Elisabeth ...(Teleborsa) - La Commissione Europea ha autorizzato un regime di ricapitalizzazione delle grandi imprese italiane del valore di 44 miliardi di euro, destinato a sostenere le aziende colpite dalla pand ...BRUXELLES - Via libera della Commissione europea allo stanziamento di 211,7 milioni di euro all'Italia per i danni causati dal maltempo in tutto il Paese e culminati nell'alluvione a Venezia nell'autu ...