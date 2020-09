Brexit, Johnson placa Tory dissidenti. Legge protesta avanti con veto (Di giovedì 17 settembre 2020) Ha avuto vita breve la ribellione interna ai Tories contro Boris Johnson, scoppiata per difendere le prerogative del Parlamento in merito al controverso disegno di Legge che di fatto viola – come ammesso anche dai suoi promotori – il protocollo sull’Irlanda del Nord firmato con l’Unione europea lo scorso anno. Il premier britannico ha infatti accolto le richieste dei deputati conservatori che chiedevano che l’ultima parola sull’Internal Market Bill fosse affidata al Parlamento, accogliendo e incorporando nel disegno di Legge del Governo anche l’emendamento del deputato Sir Bob Neill, sostenuto da altri “ribelli” quali l’ex Cancelliere dello Scacchiere Sajid Javid e probabilmente l’ex premier Theresa May. La nuova intesa all’interno del campo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) Ha avuto vita breve la ribellione interna ai Tories contro Boris, scoppiata per difendere le prerogative del Parlamento in merito al controverso disegno diche di fatto viola – come ammesso anche dai suoi promotori – il protocollo sull’Irlanda del Nord firmato con l’Unione europea lo scorso anno. Il premier britannico ha infatti accolto le richieste dei deputati conservatori che chiedevano che l’ultima parola sull’Internal Market Bill fosse affidata al Parlamento, accogliendo e incorporando nel disegno didel Governo anche l’emendamento del deputato Sir Bob Neill, sostenuto da altri “ribelli” quali l’ex Cancelliere dello Scacchiere Sajid Javid e probabilmente l’ex premier Theresa May. La nuova intesa all’interno del campo ...

