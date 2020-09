Brescia, denunciato Ndoj: positivo al Coronavirus viola quarantena, le parole del centrocampista (Di giovedì 17 settembre 2020) "Ho sbagliato. Non dovevo uscire di casa. E' vero".Parola di Emanuele Ndoj. Il centrocampista del Brescia, risultato positivo al Coronavirus, è stato multato e denunciato penalmente dopo un controllo dei Carabinieri. Il classe 1996, nonostante sia in isolamento obbligatorio, è stato sorpreso fuori da un bar a Brescia."Mi dispiace chiedo scusa, volevo solo prendere un po’ d’aria perché da settimane non uscivo, ma accusatemi solo di questo - ha scritto Ndoj attraverso il proprio account Instagram -. Non fatelo per colpe che non ho perché non ho mai messo in pericolo nessuno, ho salutato degli amici incontrati per caso, da lontano, e non sono mai entrato in nessun bar. Quel bar era chiuso da più di ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 settembre 2020) "Ho sbagliato. Non dovevo uscire di casa. E' vero".Parola di Emanuele. Ildel, risultatoal, è stato multato epenalmente dopo un controllo dei Carabinieri. Il classe 1996, nonostante sia in isolamento obbligatorio, è stato sorpreso fuori da un bar a."Mi dispiace chiedo scusa, volevo solo prendere un po’ d’aria perché da settimane non uscivo, ma accusatemi solo di questo - ha scrittoattraverso il proprio account Instagram -. Non fatelo per colpe che non ho perché non ho mai messo in pericolo nessuno, ho salutato degli amici incontrati per caso, da lontano, e non sono mai entrato in nessun bar. Quel bar era chiuso da più di ...

