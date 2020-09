Borsa, Hong Kong apre in calo (Di giovedì 17 settembre 2020) ANSA, - PECHINO, 17 SET - La Borsa di Hong Kong apre gli scambi in calo a causa dello stallo negoziale al Congresso Usa sulle misure per rilanciare l'economia, quando la Federal Reserve ha rimarcato ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 settembre 2020) ANSA, - PECHINO, 17 SET - Ladigli scambi ina causa dello stallo negoziale al Congresso Usa sulle misure per rilanciare l'economia, quando la Federal Reserve ha rimarcato ...

(ANSA) - PECHINO, 17 SET - La Borsa di Hong Kong apre gli scambi in calo a causa dello stallo negoziale al Congresso Usa sulle misure per rilanciare l'economia, quando la Federal Reserve ha rimarcato ...

Borsa: Hong Kong soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,2%)

L'Indice Hang Seng registra una flessione dello 0,20%, a quota 24.676,41 in apertura.

Pini, due miliardi di ricavi nel 2021. I numeri che rilanceranno Ferrarini

Una crescita vorticosa: circa 1,1 miliardi di fatturato, il doppio rispetto a quello dello scorso anno (558 milioni di euro) che crescerà fino a quasi due miliardi nel 2021, grazie all’accordo di forn ...

