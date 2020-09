Borsa, Hong Kong apre in calo (Di giovedì 17 settembre 2020) PECHINO, 17 SET - La Borsa di Hong Kong apre gli scambi in calo a causa dello stallo negoziale al Congresso Usa sulle misure per rilanciare l'economia, quando la Federal Reserve ha rimarcato la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 17 settembre 2020) PECHINO, 17 SET - Ladigli scambi ina causa dello stallo negoziale al Congresso Usa sulle misure per rilanciare l'economia, quando la Federal Reserve ha rimarcato la ...

(ANSA) - PECHINO, 17 SET - La Borsa di Hong Kong apre gli scambi in calo a causa dello stallo negoziale al Congresso Usa sulle misure per rilanciare l'economia, quando la Federal Reserve ha rimarcato ...

L'Indice Hang Seng registra una flessione dello 0,20%, a quota 24.676,41 in apertura.

Pini, due miliardi di ricavi nel 2021. I numeri che rilanceranno Ferrarini

Una crescita vorticosa: circa 1,1 miliardi di fatturato, il doppio rispetto a quello dello scorso anno (558 milioni di euro) che crescerà fino a quasi due miliardi nel 2021, grazie all’accordo di forn ...

