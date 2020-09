Borja Valero | Tante offerte | ma la Fiorentina è stata l' unica opzione

(Di giovedì 17 settembre 2020) FIRENZE - " L'addio di tre anni fa? Lo voglio lasciare lì,; stato triste andare via in quel modo, ma oggi sono molto felice ". Queste le prime parole di, appena tornato alla...

acffiorentina : B O R J A V A L E R O ?? Borja Valero è un nuovo giocatore della Fiorentina ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #ViolaArt… - acffiorentina : NUMERO DI MAGLIA | ?? Borja Valero è il nostro nuovo numero 6??? #ForzaViola ?? #Fiorentina

Su questa pagina potete leggere le dichiarazioni di Borja Valero, che torna in viola dopo una parentesi di tre anni all’Inter. “Abbiamo riportato Borja a casa, siamo contenti. Abbiamo riportato identi ...Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella consueta intervista di presentazione in occasione del suo ritorno in viola. Ecco le sue parole.Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, si è nuovamente presentato in conferenza stampa dopo il ritorno in maglia viola: ADDIO – “Sono molto felice, cred ...