Bonus matrimoni, fino a 3mila euro per i futuri sposi in Sicilia

Dopo la Puglia e la Sardegna, anche la Sicilia ha deciso di stanziare i fondi per il Bonus matrimonio: tre milioni e mezzo di euro per incentivare i matrimoni e le unioni civili nella Regione.

Bonus matrimonio in Sicilia

Il contributo per le coppie che vogliono sposarsi in Sicilia arriva fino a 3mila euro, e riguarderà sia i riti religiosi che civili. "Si tratta di una misura che mira anche ad attenuare gli effetti della crisi da Covid-19", ha dichiarato l'assessore alla Famiglia della Regione, Antonio Scavone. "Secondo i recenti dati Istat si stima che i matrimoni annullati in Italia per effetto dell'epidemia sono circa 70 mila.

