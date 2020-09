Bologna | fantacalcio | quotazioni e valore dei calciatori

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ma andatevi a rivedere i minuti finali della partita con la Juventus in cui ha esordito in serie A … Scegli l'abbonamento Magic Gazzetta che fa per te e sfida Bobo Vieri nel prestigioso fanta ...

TuttoFanta : ?? UFFICIALE #BOLOGNA: finalmente gli emiliani hanno depositato il lega il contratto di #DeSilvestri. #fantacalcio #seriea #calciomercato - Fantacalcio : UFFICIALE - Bologna, preso De Silvestri: il comunicato - fantacalcismo : UFFICIALE Lorenzo De Silvestri è un nuovo giocatore del Bologna! #desilvestri #calciomercato #seriea #fantacalcio… - GruppoEsperti : Due ufficialità odierne in ottica #Fantacalcio: #DeSilvestri è ufficialmente un giocatore del #Bologna, #Murru inve… - TuttoFanta : ?? #BOLOGNA: ufficiale l'acquisto dell'attaccante classe 2001 Edoardo #Vergani dall'#Inter in prestito con diritto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna fantacalcio

Fantacalcio ®

A due giorni dall’inizio della nuova stagione di Serie A l’attesa per i fantallenatori sta per concludersi, con l‘asta ormai vicina. Un ruolo fondamentale, capace di sfornare bonus, sia come assist ch ...Nemmeno il tempo di festeggiare che si ritorna in campo. Riparte la Serie A e con essa il fantacalcio. È tutto pronto, sabato alle ore 18.00 ecco Fiorentina-Torino allo stadio Franchi e si prosegue co ...Finalmente Lorenzo De Silvestri al Bologna. Quello che ormai era diventato un caso, si è finalmente risolto in maniera definitiva: l'ex terzino del Torino ha firmato ufficialmente il proprio contratto ...