Bollettino sul Coronavirus in Italia per il 17 settembre | i dati della Protezione Civile

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ieri i nuovi contagi erano 1229, i decessi 9; iper il 17e ildel ministeroSalute con la situazione dei nuovi casi diinoggi: articolo in aggiornamento La suddivisione dei positivi nelle regioni: oggi in Veneto 109 nuovi casi in più rispetto a ieri, con il totale dei casi che sale a 25.247 dall’iniziopandemia. Non si registrano nuovi decessi. Negli ospedali i ricoverati sono 165, 3 in più rispetto a ieri; scendono di uno i pazienti in terapia intensiva che oggi sono 18. In Basilicata 6 nuovi casi su 583 tamponi effettuati. Sono 7 le persone ricoverate con il Covid-19 ...