Bollettino Lombardia oggi | morti | contagi e guariti giovedì 17 settembre

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il nuovodell’emergenza Coronavirus della Regioneaggiornato a giovedì 17. Come ogni giorno la Regione ha diramato i nuovi dati relativi ai decessi, ai nuovi, alle guarigioni e ai tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore oltre ai ricoverati in terapia intensiva.si registrano 281 nuovi(ieri 159), 1 morto (ieri 2), 150(ieri 152), 21.707 tamponi (ieri 17.831), 32 persone in terapia intensiva (+2), 272 ricoverati (+8).

AGi - Sale ancora la curva epidemica in Italia: 1.452 nuovi casi oggi, contro i 1.229 di ieri (e i 1.008 di lunedì), ma parallelamente salgono anche i tamponi, tornati oggi sopra quota 100 mila (per l ...E’ di 1.452 nuovi casi oggi, contro i 1.229 di ieri il bilancio dei nuovi positivi secondo i dati fo ...Il dato suddiviso per Regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione ...